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Многоквартирный дом полностью сгорел в Володарском районе

Из здания самостоятельно эвакуировлаись девять человек, среди них — двое детей.

В Володарском районе произошёл крупный пожар: в посёлке Центральный огонь охватил многоквартирный дом, расположенный на улице Комсомольская. Площадь возгорания составила 750 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Для ликвидации пожара были задействованы пять пожарных расчётов. Из здания самостоятельно эвакуировались девять человек, среди них — двое детей.

В настоящее время специалисты выясняют причины возникновения пожара.

Ранее пожарные тушили возгорание в Варнавинском округе. Там 30 июня горели два жилых дома.

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