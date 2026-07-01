Многоквартирный дом полностью сгорел в Володарском районе

В Володарском районе произошёл крупный пожар: в посёлке Центральный огонь охватил многоквартирный дом, расположенный на улице Комсомольская. Площадь возгорания составила 750 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Для ликвидации пожара были задействованы пять пожарных расчётов. Из здания самостоятельно эвакуировались девять человек, среди них — двое детей.
В настоящее время специалисты выясняют причины возникновения пожара.
Ранее пожарные тушили возгорание в Варнавинском округе. Там 30 июня горели два жилых дома.
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