Сбил, отвез в больницу и исчез: в Камышине ищут виновника ДТП с пенсионеркой

— Мою бабушку 89 лет, примерно в 10.30 утра сбила машина. На улице Ленина она вышла с магазина Магнит, направлялась на рынок у Победы, переходила пешеходный переход который без светофора. Водитель отвёз бабушку в травму, сказал в больнице, что подобрал просто еë на улице и уехал. В итоге бабушке зашивали ногу, у нее сотрясение, — поделилась в соцсетях внучка пострадавшей.