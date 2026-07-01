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Мальчик утонул в королевском доке, спасти его не удалось

В Лондоне погиб 13-летний мальчик, которого вытащили из воды в доке Ройал-Виктория.

В Лондоне погиб 13-летний мальчик, которого вытащили из воды в доке Ройал-Виктория. Ребенок утонул в понедельник днем, около 16:15. На место прибыли экстренные службы, но спасти его не удалось.

Полиция сообщила, что в воде не было других пострадавших. Ближайшие родственники мальчика уже извещены и получают поддержку. На данный момент нет оснований подозревать постороннее вмешательство. Дело передано коронеру для дальнейшего расследования, — пишет Independent.

Суперинтендант Скотт Уэр призвал общественность проявлять уважение к семье и не распространять слухи. Он также поблагодарил всех, кто принимал участие в спасательной операции.

Врачи Лондонской службы скорой помощи сообщили, что на место выезжали специализированные бригады, но спасти ребенка не удалось. Это уже девятая смерть, связанная с водой, за время летней жары. В мае в Великобритании утонуло 15 человек.

Мужчина умер от сердечного приступа при попытке спрятать убитую возлюбленную.

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