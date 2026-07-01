Заснули в лодке? Пара, названная вторыми Усольцевыми, найдена мертвой в реке

История «вторых Усольцевых» — как многие уже называют исчезнувшую на реке недалеко от Кутурчинского Белогорья семейную пару — закончилась трагически. Через несколько часов после того, как спасатели обнаружили прибитым к берегу реки тело женщины, отправившейся на сплав, стало известно, что произошло с её пропавшим гражданским мужем. Спасатели отыскали его на дне — недалеко от места, где нашли жену.
Что стало причиной смерти туриста, который ранее — как говорят — любил проводить время на воде и был заядлым рыбаком, узнавал корреспондент krsk.aif.ru.
Несчастный случай?
По информации старшего помощника руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлии Арбузовой, погибшего мужчину обнаружили в растительности и сухих корягах. Со дна его подняли спасатели, занимавшиеся поисками пропавшего.
Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было — напрашивается вывод о том, что турист утонул. Но утверждать пока рано — точную причину гибели установят судмедэксперты.
Сейчас на месте трагического происшествия работают следователи. Специалисты проводят процессуальную проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее в ходе поисков пропавших были обнаружены две лодки: в одной туристы, вероятно, плыли сами, в другой везли вещи. Местные жители предполагают, что с парой произошёл несчастный случай.
«Люди, видать, уснули в лодке, и вот такое случилось. Парень и девушка, как мне рассказали, просто плыли, отдыхали. Я их не видел, но видели другие. На любой реке нужно себя аккуратно вести. Здесь, возможно, какое-то стечение обстоятельств», — предполагает Андрей, у которого недалеко от реки Агул, где нашли погибших, есть дача.
Ведётся проверка.
О паре, чьё водное мини-путешествие закончилось трагически, известно немного — и в основном из источников, данные которых не подтверждены.
Говорят, что мужчина и женщина жили вместе, но не регистрировали брак. Работали в одной компании и любили отдыхать на природе.
Были ли у них дети — неизвестно. Проверку ведомство начало проводить только 30 июня, в день обнаружения тел. Специалистам предстоит опросить близких погибших.
По предварительным данным, пара отправилась на сплав 19 июня на двух лодках: в одной мужчина и женщина находились сами, в другой везли вещи. Закончить путешествие туристы должны были 26 июня. Когда в назначенный срок супруги не вернулись и не вышли на связь, брат пропавшего обратился к правоохранителям, которые совместно со спасателями начали поиски.
Трагедии на воде.
С началом тёплого сезона волна происшествий на водоёмах прокатилась по всей стране.
В Омске влюблённые погибли в день романтического свидания, сплавляясь по реке на сапбордах. Пара, как и погибшие на Агуле, состояла в гражданском браке и, по словам друзей, любила активный отдых: в том числе, спуски на байдарках.
На Камчатке в одном из заливов без вести пропали трое рыбаков — их перевернувшийся катер нашли спасатели. Известно, что после опрокидывания судна один из мужчин успел связаться с женой и сообщить ей о случившемся. Акваторию обследовали с воздуха на вертолёте Ми-8, для поисков задействовали буксир Морской спасательной службы. Пропавших продолжают искать.
Под Волгоградом на пруду перевернулась лодка, в которой также находились трое рыбаков. Двоих удалось спасти. Тело третьего — 64-летнего мужчины — спасатели обнаружили в пруду через несколько дней поисков и подняли с глубины семи метров.
В Алтайском крае на озере опрокинулась моторная лодка, в которой находились взрослый и шестеро детей. Трагедия произошла совсем недалеко от берега — на расстоянии около 10−12 метров. Очевидцы поспешили на помощь, но спасти удалось лишь четвертых детей. Мужчина-водитель лодки и двое ребятишек погибли.
Специалисты МЧС и спасатели регулярно напоминают о том, как важно перед поездкой на маломерных судах надевать спасательные жилеты на всех пассажиров и водителя — даже если вода кажется спокойной, а путешествие запланировано непродолжительное.