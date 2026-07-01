Пара, названная вторыми Усольцевыми, найдена мертвой в реке

«Люди, видать, уснули в лодке, и вот такое случилось. Парень и девушка, как мне рассказали, просто плыли, отдыхали. Я их не видел, но видели другие. На любой реке нужно себя аккуратно вести. Здесь, возможно, какое-то стечение обстоятельств», — предполагает Андрей, у которого недалеко от реки Агул, где нашли погибших, есть дача.