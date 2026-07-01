Женщина угодила под трамвай в Нижнем Тагиле

Дорожная авария с участием пешехода и трамвая случилась вечером 30 июня на улице Менделеева в Нижнем Тагиле. Как установили прибывшие на место сотрудники ГИБДД, на 37-летнюю женщину, пересекающую проезжую часть и трамвайные пути в зоне видимости пешеходного перехода, наехала 50-летняя водитель трамвая, двигавшегося по маршруту № 15 «Новая Кушва — ГГМ».