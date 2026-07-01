Ребенок на электросамокате сломал женщине позвоночник

Женщина получила перелом бедра, ключицы и позвоночника. Она провела в больнице 28 дней и перенесла три операции. Спустя почти три года она все еще ходит с помощью, а ее партнер Дэйв Матиас потерял более £15 000 из-за больничных расходов и прогулов.