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Ребенок на электросамокате сломал женщине позвоночник

В Лондоне женщина получила тяжелые травмы после того, как в нее врезался ребенок на шеринговом электросамокате.

В Лондоне женщина получила тяжелые травмы после того, как в нее врезался ребенок на шеринговом электросамокате. Компания отказалась возмещать ущерб, — пишет Independent.

В августе 2023 года Джейн Оуарси, 60 лет, пострадала в пешеходной зоне в центре Лондона. Электросамокат на огромной скорости сбил ее с ног. Ребенку, предположительно, было около 10 лет. Родители увезли его с места происшествия, а полиция прекратила расследование.

Женщина получила перелом бедра, ключицы и позвоночника. Она провела в больнице 28 дней и перенесла три операции. Спустя почти три года она все еще ходит с помощью, а ее партнер Дэйв Матиас потерял более £15 000 из-за больничных расходов и прогулов.

Пара обратилась к прокатчику, но компания заявила, что поездку невозможно отследить. Матиас призвал власти Лондона ввести более строгие правила для самокатов, а саму фирму — заплатить компенсацию. Представитель фирмы выразил сожаление, но подчеркнул, что компания действовала строго по внутренним правилам.

В Нидерландах впервые применили эвтаназию к ребенку младше 12 лет.