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На Кубани столкнулись две «Гранты»: погиб человек

Еще шестеро — пострадали.

Источник: ГАИ по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла на трассе Армавир — Курганинск вечером 30 июня. Там столкнулись два автомобиля Lada Granta. По информации Госавтоинспекции Кубани, ДТП случилось из-за того, что водитель одного из автомобилей выехал на полосу встречного движения в разрешенном месте, а водитель второго — не успел среагировать.

В результате столкновения, 47- летний водитель, выехавший на встречку, погиб от полученных травм. В больницу с места происшествия увезли еще шестерых человек: водителя и пятерых пассажиров второй машины.

Ранее «Югополис» сообщал о том, что в поле в районе станицы Привольная Каневского района столкнулись два автомобиля. В результате пострадали шесть человек, в том числе 4-летний ребенок и два подростка.