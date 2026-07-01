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Во Владивостоке поймали гималайского медведя, заплывшего через Амурский залив

Пойманного гималайского медведя осмотрят специалисты, позже его выпустят на волю.

Источник: Комсомольская правда

Владивостокские специалисты поймали гималайского медведя, который заплыл в город со стороны Амурского залива. Хищника обнаружили в районе Эгершельда, после чего его оперативно доставили в реабилитационный центр для полного ветеринарного обследования. Об этом сообщили в правительстве Приморского края со ссылкой на первого заместителя министра лесного хозяйства Алексея Сурового. Подробностями делится «КП-Дальний Восток».

По словам Сурового, животное уже отловлено и сейчас находится в центре, где специалисты оценят его состояние. Чиновник уточнил, что после всех необходимых процедур медведя планируют выпустить обратно в естественную среду обитания в лесном массиве. Решение о его судьбе будет принято исключительно по результатам осмотра ветеринаров.

Стоит отметить, что это не единственный случай встречи людей с дикими животными в регионе. В Пермском крае участились происшествия на лесных угодьях, где грибники и сборщики ягод всё чаще натыкаются на медведей. Так, 30 июня хищник напал на женщину и её двенадцатилетнего сына, когда они собирали землянику в трёх километрах от деревни Васюкова в Кудымкарском округе.