Во Владивостоке поймали гималайского медведя, заплывшего через Амурский залив

Стоит отметить, что это не единственный случай встречи людей с дикими животными в регионе. В Пермском крае участились происшествия на лесных угодьях, где грибники и сборщики ягод всё чаще натыкаются на медведей. Так, 30 июня хищник напал на женщину и её двенадцатилетнего сына, когда они собирали землянику в трёх километрах от деревни Васюкова в Кудымкарском округе.