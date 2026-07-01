Попавший в ДТП автобус вез детей-спортсменов из лагеря в Красноярск

Авария произошла утром 1 июля на автодороге «Саяны» недалеко от Минусинска. По встречной полосе к автобусу приближался кроссовер, и водитель транспортного средства с детьми, уходя от лобового столкновения, допустил съезд в кювет. Там Hyundai опрокинулся на бок.
Медицинская помощь потребовалась одному из 27 несовершеннолетних и одному из двух сопровождающих.
В полиции рассказали, что девушка, управлявшая Kia Sportage, уснула за рулем, что и стало причиной выезда на встречную полосу.
По данным прокуратуры, автобус вез юных спортсменов из специализированного лагеря «Чемпион» в столицу региона. «Состояние детей не вызывает опасений», — заверили в ведомстве. Ребята уже доставлены в краевой центр другими автобусами.
Сотрудники СК возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности потребителей.