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Попавший в ДТП автобус вез детей-спортсменов из лагеря в Красноярск

В СК, МВД и прокуратуре рассказали некоторые подробности относительно ДТП с автобусом Hyundai, который перевозил 27 детей и перевернулся в Минусинском округе Красноярского края.

Источник: "Российская газета"

В СК, МВД и прокуратуре рассказали некоторые подробности относительно ДТП с автобусом Hyundai, который перевозил 27 детей и перевернулся в Минусинском округе Красноярского края.

Авария произошла утром 1 июля на автодороге «Саяны» недалеко от Минусинска. По встречной полосе к автобусу приближался кроссовер, и водитель транспортного средства с детьми, уходя от лобового столкновения, допустил съезд в кювет. Там Hyundai опрокинулся на бок.

Медицинская помощь потребовалась одному из 27 несовершеннолетних и одному из двух сопровождающих.

В полиции рассказали, что девушка, управлявшая Kia Sportage, уснула за рулем, что и стало причиной выезда на встречную полосу.

По данным прокуратуры, автобус вез юных спортсменов из специализированного лагеря «Чемпион» в столицу региона. «Состояние детей не вызывает опасений», — заверили в ведомстве. Ребята уже доставлены в краевой центр другими автобусами.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности потребителей.