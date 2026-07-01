Попавший в ДТП автобус вез детей-спортсменов из лагеря в Красноярск

Авария произошла утром 1 июля на автодороге «Саяны» недалеко от Минусинска. По встречной полосе к автобусу приближался кроссовер, и водитель транспортного средства с детьми, уходя от лобового столкновения, допустил съезд в кювет. Там Hyundai опрокинулся на бок.