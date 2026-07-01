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Организаторов сети интим-салонов задержали в Хабаровском крае

Преступная организация работала под видом охранной фирмы.

Источник: Хабаровский край сегодня

Следственный комитет России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудил уголовное дело в отношении девяти жителей региона. Преступники в течение десяти лет руководили сетью фирм по оказанию интим-услуг, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По итогам оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю и УМВД России по Хабаровскому краю установлено, что двое жителей края с 2016 года по настоящее время руководили деятельностью якобы охранного предприятия. На самом деле подельники организовали компанию для вовлечения в занятие проституцией.

Руководители распределяли полученную от преступной деятельности прибыль, контролировали деятельность структурных подразделений — неофициальных фирм, оказывающих интим-услуги. Другие участники руководили этими фирмами и обеспечивали физическую охрану.

Четверых фигурантов дела заключили под стражу.

Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступной деятельности подозреваемых, а также установление иных соучастников преступлений.