Организаторов сети интим-салонов задержали в Хабаровском крае

Следственный комитет России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудил уголовное дело в отношении девяти жителей региона. Преступники в течение десяти лет руководили сетью фирм по оказанию интим-услуг, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По итогам оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю и УМВД России по Хабаровскому краю установлено, что двое жителей края с 2016 года по настоящее время руководили деятельностью якобы охранного предприятия. На самом деле подельники организовали компанию для вовлечения в занятие проституцией.
Руководители распределяли полученную от преступной деятельности прибыль, контролировали деятельность структурных подразделений — неофициальных фирм, оказывающих интим-услуги. Другие участники руководили этими фирмами и обеспечивали физическую охрану.
Четверых фигурантов дела заключили под стражу.
Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступной деятельности подозреваемых, а также установление иных соучастников преступлений.