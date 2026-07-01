Организаторов сети интим-салонов задержали в Хабаровском крае

По итогам оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю и УМВД России по Хабаровскому краю установлено, что двое жителей края с 2016 года по настоящее время руководили деятельностью якобы охранного предприятия. На самом деле подельники организовали компанию для вовлечения в занятие проституцией.