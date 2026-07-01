Стало известно, из-за чего арестовали главу ПСС Олега Моцаря

По версии его защиты, мера пресечения (арест) несоразмерна вмененному нарушению — опосредованному хищению 53 тыс. рублей. Как утверждает защита, некая организация подрядилась чистить пляжи. И для этого использовали катер спасателей. Ущерб от заправки этого катера и составил 53 тыс. рублей. При этом работы выполняли водолазы в неслужебное время. Олег Моцарь говорит, что он указаний на использование катера не давал.