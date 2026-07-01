Губернатор рассказал об атаке БПЛА на объекты в Пензе

ВСУ ударили беспилотниками по Пензе, сбит один БПЛА. Информации о пострадавших не поступало, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
«Нахожусь на объекте, где работают службы экстренного реагирования», — написал господин Мельниченко в Telegram-канале. Что это за объект и каковы масштабы повреждений, он не уточнил.
В 6:11 мск губернатор сообщил об атаке БПЛА в Пензенской области. Он уточнял, что обломки сбитого дрона повредили линию электропередачи и упали на недостроенное здание. После 8:40 мск Росавиация объявила о снятии ограничений, ранее вводившихся для аэропорта Пензы.
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