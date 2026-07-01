Минобороны: Силы ПВО сбили 179 дронов ВСУ над регионами России за ночь

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 179 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России. Об этом в среду, 1 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Военнослужащие сбили украинские БПЛА над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, передает ТАСС.
Утром 1 июля в Пензенской области силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. Обломки дрона повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. На месте падения обломков работают экстренные службы.
30 июня в Минобороны РФ сообщили, что за минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили семь управляемых авиационных бомб и 806 беспилотников самолетного типа. Всего с начала специальной военной операции российские войска уничтожили 673 самолета и 284 вертолета ВСУ.