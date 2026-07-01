В Самарской области полицейские закрыли наркопритон в квартире

При осмотре помещения полицейские нашли и изъяли предметы для употребления наркотиков, а у самого мужчины выявили признаки опьянения и направили его на медосвидетельствование. В отношении жителя Жигулевска завели уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов», расследование продолжается.