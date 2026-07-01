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В Пензе сбили беспилотник при атаке на город

Утром 2 июля беспилотники атаковали Пензу.

Утром 2 июля Пензу атаковали беспилотные летательные аппараты. Один из дронов был сбит в воздухе над городом, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем канале в «Максе». Глава региона лично выехал на место, где работают экстренные службы.

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате атаки нет. Мельниченко отметил, что средства противовоздушной обороны сбили один беспилотник. Другие подробности инцидента пока не раскрываются.

Экстренные службы продолжают работу на месте. Информация о возможных разрушениях или последствиях падения обломков уточняется.