В Пензе сбили беспилотник при атаке на город

Утром 2 июля Пензу атаковали беспилотные летательные аппараты. Один из дронов был сбит в воздухе над городом, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем канале в «Максе». Глава региона лично выехал на место, где работают экстренные службы.