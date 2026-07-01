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В Свердловской области объявлена угроза атаки беспилотников

В Свердловской области введён режим угрозы атак беспилотников. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в Максе.

Профильные службы и ведомства задействованы в полном объёме. Жителей просят сохранять спокойствие и быть внимательными. В целях безопасности могут временно ограничить работу мобильной связи и интернета. Категорически запрещено поднимать обломки, перемещать их, а также снимать на видео или распространять сведения о работе ПВО и беспилотников.

Ранее в Белгородской области в результате ударов украинских беспилотников погиб один мирный житель и ещё четверо пострадали. В селе Нижнее Берёзово-Второе FPV-дрон атаковал автомобиль: двоих мужчин госпитализировали, один из них скончался от ран. В Шебекино после атаки дрона на машину мужчину с множественными осколочными ранениями рук и живота доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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