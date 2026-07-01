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Появилось видео последствий ДТП с автобусом под Красноярском, где были 27 детей

ГУ МВД России по Красноярскому краю опубликовало видео с места ДТП в Минусинском округе, где автобус съехал в кювет и завалился на бок, пока вез 27 детей.

ГУ МВД России по Красноярскому краю опубликовало видео с места ДТП в Минусинском округе, где автобус съехал в кювет и завалился на бок, пока вез 27 детей.

Как рассказали в главке МВД, водитель автобуса Hyundai вез ребят из детского лагеря по трассе «Саяны». На 33-м километре неожиданно ему навстречу выехал легковой автомобиль Kia — там за рулем была девушка.

Как выяснилось, она уснула.

Водитель автобуса, чтобы избежать лобового столкновения, выкрутил руль вправо и съехал на обочину, после чего автобус опрокинулся на бок.

Из 27 детей один обратился за медицинской помощью вместе с сопровождающим. Они сейчас на амбулаторном наблюдении, уточнили ТАСС в региональном минздраве. Других пострадавших и жертв аварии нет.

На кадрах от МВД видно тот самый автобус — он лежит на боку на обочине, рядом работают сотрудники ДПС и пожарная служба. У Hyundai разбита половина лобового стекла. На трассе частично перекрыто движение.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.