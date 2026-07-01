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Российские силы ПВО уничтожили за ночь 179 дронов ВСУ над регионами страны

Российские войска отбили массированную атаку дронов ВСУ ночью 1 июля.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 1 июля 179 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что российские войска сбивали дроны противника в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областях, Краснодарском, Ставропольском краях, Московском регионе. А также в Республике Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Сутками ранее, напомним, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 419 украинских беспилотников самолетного типа.

На днях средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 75 украинских дронов за шесть часов над несколькими регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

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