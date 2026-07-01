Люди, видевшие Усольцевых последними, сказали, что они скрылись за забором

Странности наблюдались и в поведении самого хозяина участка. В тот вечер погода резко испортилась, похолодало и начался сильный ливень. Местные жители сообщили предпринимателю о припаркованной машине и вышедшей семье, выразив беспокойство. На это Александр Б. ответил загадочно: «Ай, да где-нибудь под ёлкой сидят, отдыхают, пережидают дождь», словно пресекая любые попытки привлечь внимание к инциденту. Он вернулся в поселок около 19:00, когда уже шел дождь. Семья так и не вышла к автомобилю ни вечером, ни на следующий день, однако поиски начались только 1 октября, спустя трое суток, когда смм-менеджер Ирины связалась с её сыном Данилом Баталовым. За это время Усольцевы могли улететь или уехать в любом направлении, получив максимальную фору.