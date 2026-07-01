Люди, видевшие Усольцевых последними, сказали, что они скрылись за забором

Корреспонденты aif.ru в ходе расследования в поселке Кутурчин Красноярского края вскрыли шокирующие детали дела о пропавшей семье Усольцевых. Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина бесследно исчезли за забором строящегося дома, который ошибочно можно за турбазу.
Как удалось выяснить журналистам, участок с большой белой юртой принадлежит Александру Б. — влиятельному бизнесмену, чья личность широко известна в регионе. По словам очевидцев, 28 сентября семья припарковалась на окраине поселка. Одетые очень легко (в шорты и бриджи) и имея при себе лишь маленькие рюкзачки, они вышли из машины и скрылись за высоким глухим железным коричневым забором, после чего их больше никто не видел.
Особую интригу делу придает тот факт, что Александр Б. является совладельцем охотхозяйства в Кутурчинском Белогорье, границы которого включают скалы, к которым планировали отправиться Усольцевы. Его партнером по этому бизнесу выступает бывший деловой соратник Сергея Усольцева по золотодобывающей компании — Александр К., что делает знакомство семей практически неизбежным. Бизнесмен также владеет компанией-дилером западной мототехники и турфирмой, отправляющей путешественников на плато Путорана — одно из самых изолированных мест России, где можно спрятаться навсегда. У Александра Б. есть собственный вертолет, а в день исчезновения семьи неподалеку от Кутурчина приземлялись два воздушных судна.
Странности наблюдались и в поведении самого хозяина участка. В тот вечер погода резко испортилась, похолодало и начался сильный ливень. Местные жители сообщили предпринимателю о припаркованной машине и вышедшей семье, выразив беспокойство. На это Александр Б. ответил загадочно: «Ай, да где-нибудь под ёлкой сидят, отдыхают, пережидают дождь», словно пресекая любые попытки привлечь внимание к инциденту. Он вернулся в поселок около 19:00, когда уже шел дождь. Семья так и не вышла к автомобилю ни вечером, ни на следующий день, однако поиски начались только 1 октября, спустя трое суток, когда смм-менеджер Ирины связалась с её сыном Данилом Баталовым. За это время Усольцевы могли улететь или уехать в любом направлении, получив максимальную фору.
Полностью узнать подробности можно из очередной серии расследования — Увезли на плато Путорана? Усольцевых видели за глухим забором >
Часть первая — По тайному следу. Расследование журналистов aif.ru: куда пропали Усольцевы >
Часть вторая — Минская петля. Последний маршрут Усольцевых: aif.ru раскрыл новые загадки >
Часть третья — «Взял дочку за руку». Свидетели, видевшие последними Усольцевых, заговорили >
Часть четвертая — Гиблое место. Журналисты aif.ru нашли то, что могло сбить с пути Усольцевых >
Часть пятая — «Слиняли!» Свидетель точно описал путь Усольцевых по тайной дороге в тайге >
Часть шестая — Путали следы? Aif.ru нашел «место силы» Усольцевых — это шок! >
Часть седьмая — Здесь пил Высоцкий. Свидетель по делу Усольцевых открыл правду о Кутурчине >
Часть восьмая — Опасно? Корреспонденты aif.ru узнали детали маршрута Усольцевых >
Часть девятая — «Вороны не летали». Жители Кутурчина уверены: Усольцевых нет в тайге >