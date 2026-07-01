СК показал, что творилось в автобусе с детьми после ДТП в Красноярском крае

Также СК показал, что творилось в автобусе после аварии. Картина жуткая: салон, где ехали дети, усыпан осколками стекла, вещи разбросаны. И это притом, что водитель автобуса отреагировал вовремя, спас детей. Если бы не он, все могло бы закончиться трагедией.