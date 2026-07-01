Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК показал, что творилось в автобусе с детьми после ДТП в Красноярском крае

В аварии пострадали двое, ребенок и взрослый.

Источник: Комсомольская правда

Осколки стекла, все вверх дном, вещи вперемешку… СК показал, что творилось в автобусе с 27 детьми, попавшем ДТП в Минусинском округе Красноярского края.

Напомним, авария случилась утром 1 июля на 33-м километре трассы «Саяны». По ней возвращались из летнего лагеря домой в Красноярск ребята-спортсмены.

Но в какой-то момент случилась беда. Навстречу их автобусу выскочила иномарка. Позже выяснится: девушка, которая была за рулем, попросту уснула.

Чтобы избежать лобового столкновения, водитель был вынужден вырулить вправо. В итоге автобус перевернулся, «лег» на бок. Пострадали два человека: один из ребят и сопровождающий.

— Им оказана медпомощь, угрозы жизни нет. Состояние остальных детей опасений не внушает, — прокомментировали в краевой прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства проводят проверку произошедшего. После аварии было возбуждено уголовное дело — по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Водитель был вынужден вырулить вправо. Фото: СК.

Также СК показал, что творилось в автобусе после аварии. Картина жуткая: салон, где ехали дети, усыпан осколками стекла, вещи разбросаны. И это притом, что водитель автобуса отреагировал вовремя, спас детей. Если бы не он, все могло бы закончиться трагедией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Стало известно о состоянии всех детей после ДТП с автобусом в Красноярском крае.