Пешехода госпитализировали после ДТП в Нижнем Новгороде

На проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде 30 июня случилось дорожно‑транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пешехода. По информации регионального УГИБДД, пострадавшего доставили в медицинское учреждение.
Инцидент зафиксирован около 18:30 рядом с домом № 69А (в районе АЗС). Водитель автомобиля марки «Ниссан» (возраст — 38 лет) совершил наезд на мужчину 46 лет. В результате аварии пешехода направили на лечение в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко.
Ранее ДТП с четырьмя пострадавшими заинтересовало нижегородскую Гострудинспекцию. Столкнулись два грузовика и микроавтобус.