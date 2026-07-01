Пешехода госпитализировали после ДТП в Нижнем Новгороде

Инцидент зафиксирован около 18:30 рядом с домом № 69А (в районе АЗС). Водитель автомобиля марки «Ниссан» (возраст — 38 лет) совершил наезд на мужчину 46 лет. В результате аварии пешехода направили на лечение в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко.