Житель Хакасии застрелил двух косуль и пошел под суд

В январе 2026 года в районе трассы Усть-Абакан-Ербинская осужденный застрелил двух сибирских косуль. За незаконную охоту ему назначили штраф, а также конфисковал охотничий карабин и охотничье ружье в доход государства. Приговор суда в законную силу не вступил.