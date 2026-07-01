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Житель Хакасии застрелил двух косуль и пошел под суд

Жителя Сорска осудили за незаконную охоту.

Источник: Комсомольская правда

Сорский районный суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в незаконной охоте. Об этом рассказали в прокуратуре Хакасии.

В январе 2026 года в районе трассы Усть-Абакан-Ербинская осужденный застрелил двух сибирских косуль. За незаконную охоту ему назначили штраф, а также конфисковал охотничий карабин и охотничье ружье в доход государства. Приговор суда в законную силу не вступил.

В надзорном ведомстве обращают внимание на то, что заниматься охотой можно только на основании разрешения, в определенных местах и сроках и с использованием разрешенных орудий и способов охоты.