Казахстанка лишилась квартиры после звонка на WhatsApp и сообщения с 1414

«Следуя их указаниям, пенсионерка оформила кредит на сумму 500 тысяч тенге и перевела деньги мошенникам. В дальнейшем злоумышленники убедили ее, что для “сохранности имущества” необходимо срочно продать квартиру. Введенная в заблуждение женщина продала жилье за 7,5 млн тенге и передала все вырученные средства мошенникам: часть банковским переводом, оставшуюся сумму — через курьера. Несмотря на то, что сотрудники банка предупредили женщину о возможном мошенничестве и пытались отговорить ее от перевода, она, находясь под влиянием злоумышленников, все же перевела денежные средства», — рассказали в полиции.