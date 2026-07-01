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Казахстанка лишилась квартиры после звонка на WhatsApp и сообщения с 1414

71-летняя пенсионерка из Актюбинской области стала жертвой телефонных мошенников, которые убедили ее оформить кредит, а затем продать собственную квартиру, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области, сначала женщине в WhatsApp позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ТОО «Энерго Снаб». Под предлогом замены электросчетчика он попросил назвать код, поступивший с номера 1414. После этого с ней связались лжесотрудники портала eGov.kz и «службы безопасности Национального банка», которые сообщили о якобы попытке хищения денег и убедили перевести их на так называемый «безопасный счет».

«Следуя их указаниям, пенсионерка оформила кредит на сумму 500 тысяч тенге и перевела деньги мошенникам. В дальнейшем злоумышленники убедили ее, что для “сохранности имущества” необходимо срочно продать квартиру. Введенная в заблуждение женщина продала жилье за 7,5 млн тенге и передала все вырученные средства мошенникам: часть банковским переводом, оставшуюся сумму — через курьера. Несмотря на то, что сотрудники банка предупредили женщину о возможном мошенничестве и пытались отговорить ее от перевода, она, находясь под влиянием злоумышленников, все же перевела денежные средства», — рассказали в полиции.

Департамент полиции призвал регулярно проводить разъяснительные беседы с пожилыми родственниками.

«Напоминайте им, что сотрудники государственных органов, банков и коммунальных служб никогда не требуют сообщать коды из SMS, оформлять кредиты, переводить деньги на “безопасные счета” или продавать имущество. При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в полицию», — обратились в полиции.

Другой житель Казахстана лишился 3,5 млн тенге, думая, что переписывается по WhatsApp со своим знакомым.