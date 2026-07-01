Казахстанка лишилась квартиры после звонка на WhatsApp и сообщения с 1414

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области, сначала женщине в WhatsApp позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ТОО «Энерго Снаб». Под предлогом замены электросчетчика он попросил назвать код, поступивший с номера 1414. После этого с ней связались лжесотрудники портала eGov.kz и «службы безопасности Национального банка», которые сообщили о якобы попытке хищения денег и убедили перевести их на так называемый «безопасный счет».
«Следуя их указаниям, пенсионерка оформила кредит на сумму 500 тысяч тенге и перевела деньги мошенникам. В дальнейшем злоумышленники убедили ее, что для “сохранности имущества” необходимо срочно продать квартиру. Введенная в заблуждение женщина продала жилье за 7,5 млн тенге и передала все вырученные средства мошенникам: часть банковским переводом, оставшуюся сумму — через курьера. Несмотря на то, что сотрудники банка предупредили женщину о возможном мошенничестве и пытались отговорить ее от перевода, она, находясь под влиянием злоумышленников, все же перевела денежные средства», — рассказали в полиции.
Департамент полиции призвал регулярно проводить разъяснительные беседы с пожилыми родственниками.
«Напоминайте им, что сотрудники государственных органов, банков и коммунальных служб никогда не требуют сообщать коды из SMS, оформлять кредиты, переводить деньги на “безопасные счета” или продавать имущество. При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в полицию», — обратились в полиции.
Другой житель Казахстана лишился 3,5 млн тенге, думая, что переписывается по WhatsApp со своим знакомым.