Мужчинам вместо лечения оформляли женские операции: раскрыта схема с деньгами ФСМС на 221 млн тенге

«По данным следствия, должностные лица медицинских центров “ИБН СИНА” и “SOFIE MED GROUP” при кодировании медицинских услуг по мужским диагнозам “варикоцеле” указывали код высокотехнологичной операции, предназначенной для женщин, — “эндоваскулярная эмболизация сосудов органов малого таза и маточных артерий”. В результате более 200 пациентам мужского пола необоснованно проставлены дорогостоящие услуги, что привело к увеличению стоимости лечения до 10 раз», — Пресс-служба АФМ РК.