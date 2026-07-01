Мужчинам вместо лечения оформляли женские операции: раскрыта схема с деньгами ФСМС на 221 млн тенге

Расследование проводят сотрудники Департамента АФМ по Мангистауской области
«По данным следствия, должностные лица медицинских центров “ИБН СИНА” и “SOFIE MED GROUP” при кодировании медицинских услуг по мужским диагнозам “варикоцеле” указывали код высокотехнологичной операции, предназначенной для женщин, — “эндоваскулярная эмболизация сосудов органов малого таза и маточных артерий”. В результате более 200 пациентам мужского пола необоснованно проставлены дорогостоящие услуги, что привело к увеличению стоимости лечения до 10 раз», — Пресс-служба АФМ РК.
По данным агентства, в 19 случаях пациенты вовсе не подтвердили факт обращения в клиники.
«Сумма причиненного ущерба превысила 221 млн тенге. Расследование продолжается», — Пресс-служба АФМ РК.
Иная информация, как отметили в агентстве, в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.