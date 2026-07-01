В Республике Алтай опрокинулся паром

В акватории Телецкого озера опрокинулся паром, следовавший по маршруту мыс Кырсай — Артыбаш. В результате происшествия никто из людей не пострадал, однако под воду ушли два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай.
Для обследования места ЧП спасатели задействовали беспилотник Алтайского природного заповедника, расположенного рядом. Также к району инцидента были оперативно направлены инспекторы Центра ГИМС МЧС России.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Специалисты устанавливают причины и все обстоятельства аварии.