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В Республике Алтай опрокинулся паром

Паром, следовавший по маршруту мыс Кырсай — Артыбаш, опрокинулся в акватории Телецкого озера. В результате ЧП два автомобиля ушли под воду, но люди не пострадали. Специалисты возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения внутреннего водного транспорта и устанавливают все обстоятельства аварии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

В акватории Телецкого озера опрокинулся паром, следовавший по маршруту мыс Кырсай — Артыбаш. В результате происшествия никто из людей не пострадал, однако под воду ушли два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Для обследования места ЧП спасатели задействовали беспилотник Алтайского природного заповедника, расположенного рядом. Также к району инцидента были оперативно направлены инспекторы Центра ГИМС МЧС России.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Специалисты устанавливают причины и все обстоятельства аварии.

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