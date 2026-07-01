В Железногорске мошенник обманул 38 человек и три банка на 29 миллионов рублей

В Железногорске осудили серийного мошенника, обманувшего 38 человек и три банка на 29 миллионов рублей. По версии прокуратуры Красноярского края, одним жертвам он предлагал «выгодно вложиться» в развитие бизнеса, другим же — оформить кредит и дать деньги в долг, обещая все вернуть с хорошим вознаграждением.