В Железногорске мошенник обманул 38 человек и три банка на 29 миллионов рублей

В Железногорске осудили серийного мошенника, обманувшего 38 человек и три банка на 29 миллионов рублей. По версии прокуратуры Красноярского края, одним жертвам он предлагал «выгодно вложиться» в развитие бизнеса, другим же — оформить кредит и дать деньги в долг, обещая все вернуть с хорошим вознаграждением.
Несколько лет аферист старательно строил репутацию успешного предпринимателя: арендовал офис, проводил деловые встречи, брал на прокат дорогой автомобиль.
Когда желающих отдать ему деньги становилось меньше, схема менялась: под предлогом проверки «кредитного потенциала» аферист просил жертв открыть мобильное банковское приложение и передать ему смартфон. После этого он оформлял кредиты от их имени и сразу переводил деньги на свои счета.
Суд признал горожанина виновным в 55 эпизодах мошенничества, одном покушении на мошенничество, а также восьми кражах денег с банковских счетов. За это он получил семь лет и шесть месяцев колонии общего режима.