Минобороны сообщило об уничтожении 179 дронов ВСУ за ночь

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и ликвидировали 179 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией Российской Федерации. Об этом 1 июля проинформировали в Министерстве обороны РФ.
Как уточняется в сообщении ведомства, уничтожение дронов осуществлялось в промежутке с 21:00 до 08:00 по московскому времени.
Согласно данным оборонного ведомства, перехват беспилотников был произведен в воздушном пространстве Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской и Ульяновской областей, а также над Краснодарским и Ставропольским краями.
Помимо этого, украинские дроны были уничтожены над территорией Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.