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Минобороны сообщило об уничтожении 179 дронов ВСУ за ночь

В ночь на 1 июля российские системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских дронов. Всего было ликвидировано 179 БПЛА.

Источник: Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и ликвидировали 179 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией Российской Федерации. Об этом 1 июля проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Как уточняется в сообщении ведомства, уничтожение дронов осуществлялось в промежутке с 21:00 до 08:00 по московскому времени.

Согласно данным оборонного ведомства, перехват беспилотников был произведен в воздушном пространстве Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской и Ульяновской областей, а также над Краснодарским и Ставропольским краями.

Помимо этого, украинские дроны были уничтожены над территорией Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

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