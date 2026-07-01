Косолапый пловец: Гималайский медведь переплыл залив и «‎нечаянно» уснул во Владивостоке

Изначально власти приняли решение застрелить медведя — на него начали охотится десятки человек с собаками. На протяжении часа специалисты искали косолапого, территория микрорайона была перекрыта. Жителей попросили не покидать дома и быть внимательными. В итоге медведя усыпили специалисты Минлеса и сотрудники Охотнадзора. Потапыча уже увезли в реабилитационный центр, где его обследуют и выпустят в лес.