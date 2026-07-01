Baza: Десятки туристов из РФ сообщили о заражении гонконгским гриппом на Бали

В России выявили завозной случай мелиоидоза. Тропическую инфекцию обнаружили у женщины, вернувшейся из Таиланда. На отдыхе она посещала экскурсии и была на ферме со слонами. Что известно об инфекции и может ли она привести к эпидемии в РФ, «ВМ» обсудила со специалистом.