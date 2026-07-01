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БПЛА атаковали промзону Буденновска

На подлете к промышленной зоне Буденновска сбиты два беспилотника. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

На подлете к промышленной зоне Буденновска сбиты два беспилотника. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

На местах падения обломков работают экстренные службы. На территории всего края объявлен режим беспилотной опасности.

Минобороны РФ сообщало о сбитых над Ставропольским краем беспилотниках, но их количество не уточняло. В предыдущий раз регион был атакован 23 июня, тогда тоже обошлось без жертв и последствий на земле.

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