БПЛА атаковали промзону Буденновска

На подлете к промышленной зоне Буденновска сбиты два беспилотника. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
На местах падения обломков работают экстренные службы. На территории всего края объявлен режим беспилотной опасности.
Минобороны РФ сообщало о сбитых над Ставропольским краем беспилотниках, но их количество не уточняло. В предыдущий раз регион был атакован 23 июня, тогда тоже обошлось без жертв и последствий на земле.
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