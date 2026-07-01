Гигантская пробка из судов в Волго-Каспийском канале выросла почти в два раза

Сейчас заблокировано 57 оформленных судов, ещё 27 ждут входа. Некоторые стоят от недели до месяца. Из-за глубины около 3,4 м суда недогружают — потери на некоторых рейсах достигают двух тысяч тонн. Владельцы теряют сотни тысяч долларов, покупатели отменяют контракты, а топливо сгорает во время простоя.