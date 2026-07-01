В Уфе рухнула строительная люлька с рабочими с высоты шестого этажа

На месте происшествия работает оперативно-следственная бригада во главе со следователем территориального отдела Следственного комитета. В настоящее время проводятся осмотр места падения, по итогам которого будет назначен ряд судебных экспертиз, изучается документация по охране труда, выявляются лица, которые несут ответственность за соблюдение требований безопасности на объекте. По результатам всех проверочных действий примут соответствующее процессуальное решение.