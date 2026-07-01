В Крыму мужчине дали 6,5 лет колонии за призывы к ракетным ударам по России

Отмечается, что мужчина, проживающий в Симферопольском районе, действовал под вымышленным именем «Айтмар Айтмаров» на странице одного из интернет-сообществ. Именно там он оставил комментарий, в котором содержался открытый призыв к ракетным обстрелам российских территорий.
По данному факту следователи оперативно возбудили уголовное дело. Действия злоумышленника квалифицировали по статье 205.2 УК РФ, которая предусматривает ответственность за публичные призывы к террористической деятельности. В ходе расследования вина подсудимого была полностью доказана собранными материалами.
Ранее в Новосибирске суд приговорил местного жителя к 3,5 года колонии за призывы к деятельности против безопасности России. Он призывал оказывать помощь другому государству в социальных сетях.