Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму мужчине дали 6,5 лет колонии за призывы к ракетным ударам по России

Жителя Крыма осудили за экстремистские призывы в социальных сетях.

Источник: Комсомольская правда

Житель Крыма проведет ближайшие годы в колонии за экстремистские высказывания в интернете. Суд назначил мужчине наказание в виде 6,5 лет лишения свободы за то, что он призывал наносить ракетные удары по территории России. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.

Отмечается, что мужчина, проживающий в Симферопольском районе, действовал под вымышленным именем «Айтмар Айтмаров» на странице одного из интернет-сообществ. Именно там он оставил комментарий, в котором содержался открытый призыв к ракетным обстрелам российских территорий.

По данному факту следователи оперативно возбудили уголовное дело. Действия злоумышленника квалифицировали по статье 205.2 УК РФ, которая предусматривает ответственность за публичные призывы к террористической деятельности. В ходе расследования вина подсудимого была полностью доказана собранными материалами.

Ранее в Новосибирске суд приговорил местного жителя к 3,5 года колонии за призывы к деятельности против безопасности России. Он призывал оказывать помощь другому государству в социальных сетях.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше