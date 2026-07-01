Тяжелее ковида: Российских туристов на Бали скашивает эпидемия гонконгского гриппа

По их словам, сейчас на острове массово болеют и сами путешественники, и их знакомые. Болезнь начинается как простуда, но через несколько часов резко поднимается температура, начинается сильная головная боль, ломота и изнуряющий кашель. У некоторых добавляются тошнота и рвота. К седьмому дню жар обычно спадает, но слабость и головные боли могут держаться несколько недель. Многие отмечают, что ковид они перенесли легче.