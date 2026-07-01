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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась до 191,7 тысячи га

В ликвидации возгораний задействованы 1772 человека.

Источник: Комсомольская правда

Днем 1 июля в лесах Красноярского края зарегистрировали 146 пожаров на площади 191,7 тысячи га. Больше всего очагов — в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском, Таймырском и Богучанском округах. Все они возникли из-за гроз.

Сейчас борьбу с огнем ведут 1772 человека, в том числе из других регионов страны. Помощь специалистам оказывают лесопользователи.

В региональном Лесопожарном центре уточнили, что ситуация управляемая. Угрозы населенным пунктам нет.

Напомним, вспышка лесных пожаров на севере региона произошла в начале июня. В условиях сухой погоды и высокой грозовой активности в сутки фиксировали до 50 очагов в удаленной местности. Сейчас количество возгораний снизилось в разы.

За минувшие сутки специалисты потушили 40 пожаров на площади 90,3 тысячи га.

Напомним, что в начале мая жителям ограничили посещение лесов, запретили разводить костры и сжигать мусор. За нарушение требований пожарной безопасности виновным грозит как административная, так и уголовная ответственность. Подробности можно узнать в нашей статье.