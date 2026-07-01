Рабочие погибли в Уфе из-за падения с высоты

По предварительным данным, люлька, в которой находились рабочие, внезапно сорвалась с креплений и упала на землю. Причины происшествия в настоящее время выясняются, и, по информации местных властей, на место происшествия были вызваны экстренные службы. В результате падения оба рабочих получили смертельные травмы.