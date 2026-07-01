Рабочие погибли в Уфе из-за падения с высоты

В Уфе произошла трагедия, в результате которой двое рабочих погибли при падении строительной люльки с высоты шестого этажа. Инцидент произошел на одном из строительных объектов города, где рабочие выполняли высотные работы.
По предварительным данным, люлька, в которой находились рабочие, внезапно сорвалась с креплений и упала на землю. Причины происшествия в настоящее время выясняются, и, по информации местных властей, на место происшествия были вызваны экстренные службы. В результате падения оба рабочих получили смертельные травмы.
Следственные органы начали расследование по факту несчастного случая, чтобы установить точные причины трагедии. Ожидается, что будут проверены все обстоятельства, связанные с безопасностью на рабочем месте, а также техническое состояние оборудования, использовавшегося для высотных работ. Власти подчеркивают важность соблюдения норм безопасности на строительных площадках, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.
В свете данного инцидента власти могут рассмотреть возможность ужесточения контроля за соблюдением норм охраны труда на строительных объектах.
Смертельное падение в шахту лифта произошло в Уфе.