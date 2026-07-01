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Двое строителей погибли при падении люльки в Уфе

В Уфе на улице Ахметова двое строителей разбились насмерть в результате падения строительной люльки. Инцидент случился на площадке многоквартирного дома. Следователи изучают документацию по охране труда и устанавливают ответственных за безопасность на объекте.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ЧП произошло утром 1 июля в микрорайоне Затон башкирской столицы. Двое строителей разбились насмерть в результате падения строительной люльки со строящегося многоэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Башкортостан.

По предварительным данным ведомства, инцидент случился на строительной площадке многоквартирного жилого дома на улице Ахметова. Подвесная строительная люлька, в которой находились двое рабочих, сорвалась и упала с высоты шестого этажа. Полученные мужчинами травмы оказались смертельными — они скончались на месте происшествия.

Следственный комитет организовал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователи проводят осмотр площадки, изучают документацию по охране труда и устанавливают должностных лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на строящемся объекте. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.