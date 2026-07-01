Двое строителей погибли при падении люльки в Уфе

По предварительным данным ведомства, инцидент случился на строительной площадке многоквартирного жилого дома на улице Ахметова. Подвесная строительная люлька, в которой находились двое рабочих, сорвалась и упала с высоты шестого этажа. Полученные мужчинами травмы оказались смертельными — они скончались на месте происшествия.