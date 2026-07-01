В Соликамске трёх женщин осудили за незаконный оборот наркотиков

В марте 2026 года одна из фигуранток дела вместе с подругой приобрела 2 грамма синтетического наркотика. Часть они употребили на месте, часть планировали передать третьей подруге, на средства которой была совершена покупка. Женщины были задержаны полицией с наркотиком весом 1,7 грамма, их соучастница была задержана по месту работы.