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В Соликамске трёх женщин осудили за незаконный оборот наркотиков

Запрещённые вещества им сбывал рецидивист.

Суд вынес приговор трём жительницам Соликамска за незаконный оборот наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Всем троим женщинам суд назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. 22-летняя, 35-летняя и 45-летняя жительницы Соликамска признаны виновными в приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

В марте 2026 года одна из фигуранток дела вместе с подругой приобрела 2 грамма синтетического наркотика. Часть они употребили на месте, часть планировали передать третьей подруге, на средства которой была совершена покупка. Женщины были задержаны полицией с наркотиком весом 1,7 грамма, их соучастница была задержана по месту работы.

«Оперативники установили личность сбытчика и задержали его. Им оказался ранее судимый местный житель 1991 года рождения», — уточнили в полиции.

Он приобретал через Интернет запрещённые вещества и сбывал их знакомым. Мужчина арестован, ему предъявлено обвинение.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказал, как пермяк привлёк подростка к сбыту наркотиков и склонил их к употреблению. Ещё один житель Перми осуждён на 17 лет за продажу более полкилограмма наркотиков.