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74 украинских БПЛА разбились о «‎стену ПВО» в Брянской области

В Брянской области за прошедшие сутки уничтожили 74 украинских беспилотника самолётного типа. К отражению налётов были привлечены подразделения ПВО Минобороны России и мобильные огневые группы различных подразделений, информирует врио губернатора региона Егор Ковальчук в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады “БАРС-Брянск”, МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 74 вражеских БпЛА самолётного типа», — уточнил Ковальчук.

Со слов главы региона, атака отражалась комплексно с участием нескольких силовых структур региона. Система обороны работала в непрерывном режиме, отражая последовательные атаки беспилотников ВСУ.

Всего же за ночь над территорией России перехватили и уничтожили 179 украинских беспилотников самолётного типа. В частности, дроны ВСУ совершили атаку на Пензу, сбит один БПЛА. А в области обломки БПЛА упали на недостроенное здание и повредили линии электропередачи.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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