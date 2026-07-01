МВД предупредило о схемах телефонного мошенничества с элементами социнженерии

По данным ведомства, схема состоит из двух этапов, первый из которых служит «психологической подготовкой». Сначала злоумышленники звонят жертве по одному из распространенных бытовых поводов: запись к врачу, замена домофонных ключей, проверка счетчиков. В ходе разговора они просят назвать код из СМС, который не открывает доступ к каким-либо аккаунтам жертвы. «Человек запоминает, что передал незнакомцу цифровой код, и начинает невольно тревожиться о возможных последствиях», — объясняют в МВД.