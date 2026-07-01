В порту в Петербурге нашли 500 килограммов кокаина в контейнере с тунцом

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Силовики нашли 500 килограммов кокаина в порту Петербурга в контейнере с тунцом, задержан причастный к контрабанде наркотиков из Латинской Америки, у него изъяты пять элитных авто на 130 миллионов рублей, сообщил ЦОС ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, причастного к организации международного контрабандного канала поставок особо крупных партий кокаина из Латинской Америки посредством морских грузоперевозок с целью незаконного сбыта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории контейнерного терминала компании «Петролеспорт» морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» в грузовом контейнере из Эквадора обнаружено и изъято не менее 500 килограммов наркотического вещества, партия была сокрыта в легально ввозимых мороженных непотрошеных тушах тунца.
«По месту проживания задержанного обнаружены и изъяты цифровые носители с криптокошельками, содержащими электронные средства платежей на сумму, эквивалентную 613 тысяч долларов США, 13 премиальных наручных часов общей стоимостью свыше 1,3 миллиона долларов США и 5 элитных автомобилей оценочной стоимостью не менее 130 миллионов рублей», — добавили в ЦОС.
Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Задержанный арестован.