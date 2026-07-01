В порту в Петербурге нашли 500 килограммов кокаина в контейнере с тунцом

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Силовики нашли 500 килограммов кокаина в порту Петербурга в контейнере с тунцом, задержан причастный к контрабанде наркотиков из Латинской Америки, у него изъяты пять элитных авто на 130 миллионов рублей, сообщил ЦОС ФСБ.