В Сургуте заказчик убийства бизнесмена решил отправиться на СВО

Объединённая пресс-служба судов Ханты-Мансийского автономного округа сообщила в мессенджере Max о решении по громкому уголовному делу. Фигурант, проходящий по делу об убийстве сургутского бизнесмена, получил добро на участие в специальной военной операции.
Убийство произошло в 2024 году. Тогда во дворе дома на проспекте Мира в Сургуте был застрелен предприниматель. Родственники погибшего — его супруга и дочь — стали невольными свидетелями произошедшего.
Предпосылкой для расправы послужила перепалка, произошедшая в одном из городских кафе. Проигравший в том споре затаил злобу и решил отомстить. Для этого он нанял знакомого человека, который хорошо владел огнестрельным оружием.
«Суд, руководствуясь положениями действующего уголовно-процессуального законодательства, постановил. Ходатайство удовлетворить», — сообщает пресс-служба судов.
Какие-либо дополнительные пояснения относительно мотивов или конкретных условий реализации этого решения в сообщении не раскрываются.
Житель Сургута отправится в тюрьму за убийство приятеля.
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