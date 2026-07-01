18-летний курьер из Тюмени забрал у двух пенсионеров из Волгограда 6 млн

Первой жертвой стала 65-летняя жительница Центрального района. Ей позвонили якобы из поликлиники и попросили назвать код из смс для записи на прием. Женщина продиктовала. А дальше подключились лжесотрудники госуслуг и силовики. Они рассказали пенсионерке, что ее аккаунт взломали и теперь мошенники через ее счета финансируют недружественное государство. Испуганная женщина сняла все сбережения и передала курьеру — больше 2 миллионов рублей.