Режим беспилотной опасности действовал в Воронежской области всю ночь

Опасность атаки БПЛА сохранялась в Воронежской области на протяжении семи часов. Это следует из уведомлений в канале губернатора Александра Гусева в мессенджере МАКС.
Особый режим объявили поздним вечером вторника, 30 июня. Об отбое стало известно на следующее утро, в 6:43.
Информации о сбитых за это время в регионе беспилотниках не поступало.
Тем временем за ночь в небе над территорией России, по данным Минобороны РФ, уничтожили 179 украинских БПЛА самолётного типа. Часть беспилотников сбили в граничащих с Воронежской областью регионах. В частности, в Белгородской, Курской и Ростовской областях.
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