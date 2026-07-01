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Режим беспилотной опасности действовал в Воронежской области всю ночь

Об отбое стало известно в 6:43 1 июля.

Источник: АиФ Воронеж

Опасность атаки БПЛА сохранялась в Воронежской области на протяжении семи часов. Это следует из уведомлений в канале губернатора Александра Гусева в мессенджере МАКС.

Особый режим объявили поздним вечером вторника, 30 июня. Об отбое стало известно на следующее утро, в 6:43.

Информации о сбитых за это время в регионе беспилотниках не поступало.

Тем временем за ночь в небе над территорией России, по данным Минобороны РФ, уничтожили 179 украинских БПЛА самолётного типа. Часть беспилотников сбили в граничащих с Воронежской областью регионах. В частности, в Белгородской, Курской и Ростовской областях.

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