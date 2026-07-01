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Росавиация: Аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию

Аэропорты Внуково и Домодедово продолжают принимать и отправлять рейсы в условиях временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом в среду, 1 июля, сообщили в Росавиации.

Аэропорты Внуково и Домодедово продолжают принимать и отправлять рейсы в условиях временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом в среду, 1 июля, сообщили в Росавиации.

Работа авиагаваней осуществляется по согласованию с соответствующими органами. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

В связи с действующими мерами возможны изменения в расписании прилетов и вылетов.

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальную информацию о своих рейсах у авиакомпаний и в аэропортах, передает Telegram-канал Росавиации.

Опасность ракетной атаки 30 июня объявили на территории Московской области. Жителей региона призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Кроме того, в региональном РСЧС предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета. В 21:24 предупреждение было отменено.

Ограничения вводили вечером того же дня для обеспечения безопасности полетов.