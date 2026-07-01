Попытка «решить» вопрос с инспектором ДПС обернулась штрафом в 100 тысяч для жительницы Воронежской области

Суд вынес приговор 39-летней женщине из Новохоперского района, которая пыталась дать взятку инспектору ДПС, чтобы спасти сожителя от ответственности за отказ от медосвидетельствования. Она признана виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). об этом 1 июля рассказали в СУ СКР по Воронежской области.