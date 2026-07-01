В Петербурге в тушах тунца нашли полтонны наркотиков

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность международного канала поставки наркотических средств в Россию. В порту Санкт-Петербурга изъято не менее 500 кг запрещенного вещества, прибывшего из Эквадора, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Задержан россиянин, причастный к организации контрабанды.