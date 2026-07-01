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Двухлетний ребенок выпал из окна в крымском поселке Черноморское

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости Крым. В крымском поселке Черноморское двухлетний ребенок выпал из окна дома, следователи проводят проверку. Об этом сообщили в главке Следкома России по Республике Крым и городу Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«Проводится процессуальная проверка по факту получения травм двухлетним мальчиком в результате падения из окна дома по улице Щорса в пгт. Черноморское», — говорится в сообщении.

По данным следствия, ребенок остался без присмотра родителей и самостоятельно забрался на подоконник с открытым окном. С травмами его госпитализировали в Черноморскую центральную районную больницу, где ему была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь.

«В настоящее время состояние его здоровья стабильное, угроза жизни отсутствует. Семья, в которой произошло происшествие, благополучная», — отметили в Следкоме.

В ходе проверки изучаются все обстоятельства происшествия, после чего будет принято обоснованное законное решение.

В СК добавили, что для взрослых, беспечно относящихся к своим детям, законодательством Российской Федерации установлена уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что в Крыму ребенок получил травму на детской площадке. ЧП произошло из-за неисправного спортивного оборудования.

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