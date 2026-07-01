На трассе между Донецком и Мариуполем частично обрушился мост из-за атаки ВСУ

«Да. Там пролёт обрушился», — пояснил он.
Зинченко добавил в беседе с ТАСС, что в этом месте теперь будет организован объезд. Речь идёт о мосте через реку Калка в Володарском районе.
Ранее в Новоазовске из-за ночной атаки беспилотников был повреждён мост на трассе «Новороссия» — движение перекрыто. Всего в небе зафиксировали 17 дронов. Для машин организован объезд через Гусельщиково, где действует реверсивный режим.
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