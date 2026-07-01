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На трассе между Донецком и Мариуполем частично обрушился мост из-за атаки ВСУ

На трассе между Донецком и Мариуполем в Володарском округе ДНР частично обрушился автомобильный мост. Об этом сообщил глава округа Константин Зинченко.

«Да. Там пролёт обрушился», — пояснил он.

Зинченко добавил в беседе с ТАСС, что в этом месте теперь будет организован объезд. Речь идёт о мосте через реку Калка в Володарском районе.

Ранее в Новоазовске из-за ночной атаки беспилотников был повреждён мост на трассе «Новороссия» — движение перекрыто. Всего в небе зафиксировали 17 дронов. Для машин организован объезд через Гусельщиково, где действует реверсивный режим.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.